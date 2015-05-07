宝马称中国市场放缓对豪车厂商打击更大

中国无意通过货币贬值提升竞争力 将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透法兰克福5月6日 - 德国宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)表示，由于市场增长放缓，该公司已在中国减产。随着反腐运动和中国经济放缓抑制了豪华车需求，豪华车生产商受到的打击比其他车商更大。
宝马首席财务官Friedrich Eichiner表示，在中国市场下滑的情况，公司没有选择促销，而是减产，希望借此让供需更趋平衡。
中国的汽车销量增幅已从两位数增幅回落，今年将降至7%左右，这迫使宝马给在努力消化老款车型的经销商提供补贴。
宝马3系、X1系和7系均已接近产品生命周期的末端。
“宝马3系已到产品生命周期末端。宝马5系处于产品周期的下半段。这当然会对营销产生一定影响，”Eichiner向分析师表示。
不过，宝马仍将寻求扩大中国经销商网络，今年计划再增加30家经销商。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
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路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
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