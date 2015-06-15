宝马汽车5月在华汽车销量出现10年来首次下滑

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透法兰克福/慕尼黑6月12日 - 德国宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)核心品牌乘用车5月在中国销售下降5.5%，为逾10年来在中国市场首度下滑。
算上Mini品牌在内，宝马汽车5月在华销量下滑4.2%，4月为增长0.6%。其中Mini品牌5月销量增长17.8%。
一位发言人说，上次宝马品牌、宝马加Mini品牌在华销售出现下滑还是在2005年1月。该发言人补充说，和上年同期相比，今年5月的销售日期少了两天。
宝马汽车销售目前在中国市场承压，因中国经济降温，且政府采取行动抑制豪华车价格，推出平行进口车销售试点，同时公司与中国经销商的关系紧张。
宝马汽车核心品牌5月全球销售增长4%至159,129辆，得益于美洲需求强劲以及欧洲汽车市场的不断复苏。
宝马公司周五宣布，宝马、Mini和劳斯莱斯汽车5月销量增长5.9%至188,287辆，为该公司迄今以来5月最佳销售纪录。Mini品牌交付数量在当月增长18.3%。
在美国，宝马和Mini汽车交付数量增长4.3%，欧洲增长8.4%。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
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路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。