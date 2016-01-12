宝马汽车预期2016年中国销量将呈现偏低个位数成长

中国2016年财政收入增速降至4.5% 初步赤字2.83万亿元超目标
路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
路透底特律1月11日 - 宝马汽车(BMWG.DE)负责销售及营销的董事Ian Robertson周一表示，该公司预期中国2016年销量将呈现偏低的个位数成长。
Robertson在底特律汽车展的简报会上表示，“第一季状况仍有待观察。”
宝马汽车2015年仍保有豪华车销量冠军宝座，不过Robertson称公司不会不惜一切代价来保卫此一地位。
他称，各国政府有关空气清净的相关规定，将有助于推动电动及混合动力车款。宝马汽车去年卖出了2.5万辆i3电动车。(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
路透香港1月23日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司周一称，去年度油气产量按年跌近9%，原油加工量则轻微下降。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。