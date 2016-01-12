宝马汽车预期2016年中国销量将呈现偏低个位数成长

路透底特律1月11日 - 宝马汽车(BMWG.DE)负责销售及营销的董事Ian Robertson周一表示，该公司预期中国2016年销量将呈现偏低的个位数成长。

Robertson在底特律汽车展的简报会上表示，“第一季状况仍有待观察。”

宝马汽车2015年仍保有豪华车销量冠军宝座，不过Robertson称公司不会不惜一切代价来保卫此一地位。

他称，各国政府有关空气清净的相关规定，将有助于推动电动及混合动力车款。宝马汽车去年卖出了2.5万辆i3电动车。(完)