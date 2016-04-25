宝马预计今年在中国市场汽车销量增速将为个位数

路透北京4月25日 - 宝马(BMWG.DE)董事会成员、负责市场推广与销售的Ian Robertson周一表示，预计宝马今年在中国市场汽车销量增速将在个位数区间的中段，符合中国这个全球最大乘用车市场的整体增长情况。

Robertson称，宝马去年在中国销售了46万辆汽车，增幅达1.7%。

他还表示，一旦长轴距的宝马X1车型推出，将令宝马在中国本土生产的汽车达到六款，预计可提振销售增速。

Robertson称，预计宝马今年在美国和全球市场的销量增速也将是个位数。（完）