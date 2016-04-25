宝马预计今年在中国市场汽车销量增速将为个位数

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京4月25日 - 宝马(BMWG.DE)董事会成员、负责市场推广与销售的Ian Robertson周一表示，预计宝马今年在中国市场汽车销量增速将在个位数区间的中段，符合中国这个全球最大乘用车市场的整体增长情况。
Robertson称，宝马去年在中国销售了46万辆汽车，增幅达1.7%。
他还表示，一旦长轴距的宝马X1车型推出，将令宝马在中国本土生产的汽车达到六款，预计可提振销售增速。
Robertson称，预计宝马今年在美国和全球市场的销量增速也将是个位数。（完）
(编译 高琦 审校 王洋)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)