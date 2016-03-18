宝马汽车财务长称中国市场已落底 今年风险焦点在美国

路透法兰克福3月17日 - 宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)财务长Friedrich Eichiner表示，在第四季清出库存以恢复中国需求后，市场似乎已经落底。

“目前的价格相当稳定，并未恶化。现阶段我们已经看到正常化的底部，”Eichiner在一次讨论全年业绩的报告中，对分析师表示。

Eichiner称，宝马汽车大幅度调降中国汽车销售量，此举有助于改善约7.5亿欧元的营运资本。

“我们的顾虑在于美国市场。它将走向何方？我们已在二手车市看到些许压力。我们已经开始重新调整库存。依我看来，美国市场是今年最大的风险所在，”Eichiner表示。(完)