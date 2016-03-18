宝马汽车财务长称中国市场已落底 今年风险焦点在美国

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透法兰克福3月17日 - 宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)财务长Friedrich Eichiner表示，在第四季清出库存以恢复中国需求后，市场似乎已经落底。
“目前的价格相当稳定，并未恶化。现阶段我们已经看到正常化的底部，”Eichiner在一次讨论全年业绩的报告中，对分析师表示。
Eichiner称，宝马汽车大幅度调降中国汽车销售量，此举有助于改善约7.5亿欧元的营运资本。
“我们的顾虑在于美国市场。它将走向何方？我们已在二手车市看到些许压力。我们已经开始重新调整库存。依我看来，美国市场是今年最大的风险所在，”Eichiner表示。(完)
(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)