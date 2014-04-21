宝马董事称公司将很快决定是否建新厂

美国财长称特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透北京4月20日 - 德国宝马汽车(BMWG.DE)董事会成员IanRobertson周日表示，公司接近最终决定是否将建造一座新工厂。
“我们在确定工厂选址方面处于最后阶段，”Robertson在北京车展上对记者表示。
他称，正在考虑若干地点，但拒绝进一步阐述。
今年稍早，宝马表示计划扩大美国Spartanburg工厂的产能，以提高多功能运动型车(SUV)的产量。
Robertson表示，他相信该公司今年将能够实现创纪录的200万辆的销量的目标，甚至能超过该目标。(完)
(编译 王兴亚；审校 李春喜)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。