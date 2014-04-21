宝马董事称公司将很快决定是否建新厂

路透北京4月20日 - 德国宝马汽车(BMWG.DE)董事会成员IanRobertson周日表示，公司接近最终决定是否将建造一座新工厂。

“我们在确定工厂选址方面处于最后阶段，”Robertson在北京车展上对记者表示。

他称，正在考虑若干地点，但拒绝进一步阐述。

今年稍早，宝马表示计划扩大美国Spartanburg工厂的产能，以提高多功能运动型车(SUV)的产量。

Robertson表示，他相信该公司今年将能够实现创纪录的200万辆的销量的目标，甚至能超过该目标。(完)

(编译 王兴亚；审校 李春喜)

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