宝马电动汽车i3基本售价低于预期

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林7月22日 - 德国宝马汽车 旗下的电动汽车i3基本售价将低于预期，以提振需求。这是宝马首款电动汽车，意在牵制竞争对手奥迪和梅赛德斯-奔驰。
宝马周一称，i3可以搭载四人，11月将在德国上市，售价从34,950欧元（45,900美元）起。下周将在伦敦、纽约和北京举行发布会。
分析师原本预计i3基本售价低于40,000欧元。
宝马销售负责人Ian Robertson上周表示，尽管成本、重量和对续航距离的担忧导致电动汽车需求令人失望，宝马仍推出i3，目标客户是全球主要汽车市场的城市二次购车买家。
宝马并未提到i3的销售目标，Robertson表示期待i3成为电动汽车的“重要品牌”。他提到2012年全球电动车销量约为15万辆。
“价格非常有竞争力，”德国商业银行分析师Sascha Gommel表示，提到预估的价格区间为37,000-40,000欧元，并认为看起来宝马能够凭借i3获得电动汽车市场很大份额。
宝马i系列为电动汽车，除了i3外，还将于明年初推出插入式混合动力跑车i8。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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