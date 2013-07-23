宝马电动汽车i3基本售价低于预期

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林7月22日 - 德国宝马汽车 旗下的电动汽车i3基本售价将低于预期，以提振需求。这是宝马首款电动汽车，意在牵制竞争对手奥迪和梅赛德斯-奔驰。

宝马周一称，i3可以搭载四人，11月将在德国上市，售价从34,950欧元（45,900美元）起。下周将在伦敦、纽约和北京举行发布会。

分析师原本预计i3基本售价低于40,000欧元。

宝马销售负责人Ian Robertson上周表示，尽管成本、重量和对续航距离的担忧导致电动汽车需求令人失望，宝马仍推出i3，目标客户是全球主要汽车市场的城市二次购车买家。

宝马并未提到i3的销售目标，Robertson表示期待i3成为电动汽车的“重要品牌”。他提到2012年全球电动车销量约为15万辆。

“价格非常有竞争力，”德国商业银行分析师Sascha Gommel表示，提到预估的价格区间为37,000-40,000欧元，并认为看起来宝马能够凭借i3获得电动汽车市场很大份额。

宝马i系列为电动汽车，除了i3外，还将于明年初推出插入式混合动力跑车i8。（完）