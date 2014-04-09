宝马汽车3月全球销量突破20万

路透柏林4月9日 -德国宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)表示，3月售出212,908辆BMW、MINI及罗尔斯-罗伊斯(劳斯莱斯/Rolls-Royce)品牌汽车，较上年同期成长11.3%，主因各地区对运动休旅车(SUV)的需求成长。

宝马第一季的销量也创下历史新高，共卖出487,024辆车，较去年第一季成长8.7%。

负责销售及营销的董事会成员IanRobertson周三发布声明稿指出，“这是公司史上首度单月卖出超过20万辆车，BMW的X系列车种销售特别强劲。”(完)

(编译 张明钧; 审校 张涛)

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