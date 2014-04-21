宝马集团帮助华晨中国开发发动机和下一代面包车

路透北京4月20日 -华晨宝马汽车有限公司总裁兼首席执行官康思远表示，该公司在中国这个全球最大的汽车市场已经不仅仅生产宝马品牌的汽车。该公司是宝马集团(BMWG.DE)和华晨中国汽车控股有限公司(1114.HK)的合资企业。

总部位于慕尼黑的宝马集团正帮助中国合作伙伴开发汽车发动机和下一代面包车，希望能更稳健地立足中国。中国政府的限制政策，防止外资企业完全掌控本地制造商。

“这是一种非正式的合作，”康思远在北京车展上受访时称。

“这个项目已经开始了一段时间，我们在面包车项目方面为华晨提供了指导。不过他们自行生产，”康思远说，并补充称面包车可能很快以新的品牌推出，但不愿进一步详细阐述。

他说，宝马还向华晨旗下的绵阳新晨动力机械有限公司提供了发动机方面的帮助。

两宗协议均表明，尽管官方规定限制外资汽车企业在中国的影响，宝马仍致力于加深与中国伙伴的联系。(完)

(编译 徐文焰；审校 王翔琼/王冠中)

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