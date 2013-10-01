宝马、现代和起亚将在中国召回逾18万辆汽车

中国发改委要求公用事业单位商讨降低煤价的措施--消息人士
路透北京4月12日 - 据路透看到的文件，中国国家发展改革委员会(发改委)已要求包括中国华能和大唐在内的国有大型电力企业商讨降低动力煤价格的措施、以及电力市场的改革计划。
路透北京9月30日 - 中国国家质量监督检验检疫总局周五宣布，宝马(BMWG.DE)、现代汽车(005380.KS)及其关联企业起亚汽车(000270.KS)将在中国召回共计181,492辆汽车。
根据国家质检总局网站声明，华晨宝马汽车有限公司将召回75,832辆宝马5系轿车，其中包括88辆进口车。公司将对召回车辆免费更换改进型的尾灯灯座，以消除安全隐患。
华晨宝马两个月前开始召回2009-2012年期间生产的143,215辆5系长轴距版汽车，召回范围内部分车辆电动机械助力转向器（EPS）的供电线插头上的密封圈与供电线直径无法完全匹配。
质检总局称，韩国现代汽车将召回64,795辆现代和起亚汽车，以修复制动踏板问题。
起亚在华合资企业东风悦达起亚汽车有限公司也将因同样原因召回40,865辆汽车。
现代和起亚上周宣布，将在韩国召回约66万辆汽车，以修复制动踏板开关问题，且有可能在其它国家进一步召回。
本次召回的汽车包括现代的劳恩斯和雅尊大型轿车，以及起亚的福瑞迪汽车。因同样问题而受影响的汽车已经超过200万辆。(完)
(编译 郑茵 审校 侯向明)
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