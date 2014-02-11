宝马1月汽车销量创纪录 宝马3系和5系车需求强劲

未受政治不确定性影响 第一季表现应很好--Ifo经济学家
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
路透法兰克福2月11日 -宝马(BMWG.DE)宣布，1月宝马、Mini和罗尔斯罗伊斯三个汽车品牌的销量达到创纪录的132,892辆，较上年同期增长7.8%，表明市场对于宝马3系和5系车的需求强劲。
“展望未来，尽管许多市场的经济大环境仍然颇具挑战，但已经出现改善迹象，我们致力于在2014年继续保持增长。”宝马管理董事会成员Ian Robertson周二在声明中说道。（完）
(编译 高琦 审校 石冠兰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
路透悉尼4月24日 - 欧元周一一度高见五个月高点，市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临英国退欧式冲击的风险，同时市场纷纷解除避险交易。
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。