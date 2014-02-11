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国际财经 | 2014年 2月 11日 星期二 16:50 BJT

宝马1月汽车销量创纪录 宝马3系和5系车需求强劲

路透法兰克福2月11日 -宝马(BMWG.DE)宣布，1月宝马、Mini和罗尔斯罗伊斯三个汽车品牌的销量达到创纪录的132,892辆，较上年同期增长7.8%，表明市场对于宝马3系和5系车的需求强劲。

“展望未来，尽管许多市场的经济大环境仍然颇具挑战，但已经出现改善迹象，我们致力于在2014年继续保持增长。”宝马管理董事会成员Ian Robertson周二在声明中说道。（完）

(编译 高琦 审校 石冠兰)

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