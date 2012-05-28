特写：宝马“中国本地化”布局提速 抢占豪车市场

图为2012年5月6日拍摄于日内瓦的一辆宝马汽车。全球最大豪华车制造商--宝马汽车(BMW)正以前所未有的速度，加快在中国的布局。 REUTERS/Denis Balibouse

* 宝马沈阳建新厂,两年内产能至多翻两番

* 扩大中国市场市占率,拉近与奥迪差距

* 中国豪车市场潜力有待持续释放

路透沈阳5月28日电---每隔四分钟,一辆崭新簇亮的豪华宝马轿车即可驶出铁西新工厂的总装线,而经过未来继续扩建後,这一时间最短可缩至一分钟.全球最大豪华车制造商--宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)正以前所未有的速度,加快在中国的布局.

上周,宝马汽车公司的数位全球高管罕见地齐聚中国,合力将一个巨大的"中国结"拉开,这不仅是为了庆祝新工厂开业,也意喻着困扰宝马多时的"本地化产能不足"的难题终於得以解决.

这是宝马汽车在中国沈阳的第二个工厂,占地超过两平方公里,位於沈阳市西南部的铁西区,10万辆的年产能力将使宝马在中国的产能翻倍,以加速抢占国内豪车市场.

漫步在铁西新厂,不时能见到一头金发的德国工程师正在指导中国工人进行具体操作.这些年轻的工人马上将承担更加重要的任务:未来几周,宝马3系改进车型将在这里投产.

"在这儿工作要不断接受培训.像发动机厂的技工,都要到德国工厂进行最严格的训练."今年28岁的返修段段长小孟说.他在七年前加入华晨宝马在沈阳的大东工厂.

当跨国汽车制造商们被萧条的经济环境、停滞的销售和下滑的利润压得无法喘息时,每年以百万辆速度增长的中国市场已成为他们的新希望.中国率先从全球经济危机中复苏,在2009年已成为全球最大的汽车市场,当地富裕阶级人数激增,对豪华车的需求随之放大.

"从豪车销量和购买力来看,中国不能再被看做是发展中国家.中国的市场潜力已和美国、德国基本同等.2012年中国甚至要走在美德之前,在这里设厂可以帮助我们在财务上取得成功."宝马集团董事长雷瑟夫(Norbert Reithofer)在上周举行的新闻发布会上说.

今年一季度,中国成为宝马在全球最大的单一市场.宝马集团CFO艾希纳(Friedrich Eichiner)预计,宝马今年在华销量预计增长25-30%,高於中国豪华车市场约20%的增速.

而国内的高端汽车消费者们亦对国产的宝马新3系充满了期待.中国最大汽车网站--汽车之家论坛中的准车主表示,期望国产新3系能尽快上市,并称合适的价格将是决定是否购买的关键.

对於包括宝马在内的全球汽车大厂而言,中国对公司整体业绩增长愈发重要.豪华车三大巨头--宝马、奥迪、奔驰都已在中国成立了合资企业,实现了本地化,冀望尽快扩大产能以抓住豪华车市场销量不断走高的机会.

根据LMC Automotive的统计,去年中国豪华车销量增长近40%,达到了959,980辆,保持高速膨胀;而同期受优惠政策退出等因素影响,中国整体车市增长已缓至个位百分比增速,今年的改善预计也有限.

**扩大市占率,拉近与奥迪差距**

中国汽车市场的潜力还没完全激活,海外汽车巨头们的"扩军备战"也才刚刚开始.

华晨中国(1114.HK)和宝马承诺,未来两家将再拿出5亿欧元继续扩产.保守估计,到2013年,宝马两个工厂合计年产将达到至少30万辆,是目前的3倍.宝马在欧洲以外市场的首个引擎工厂也已在沈阳投产,这意味着宝马将实现汽车引擎的本地化供应 .

"明年底30万产能是基於每周五个工作日,8小时一班每天倒两班来计算的,"在媒体见面会上,CFO艾希纳掰着手指计算,"如果还不能满足需求,我们随时可以再增加人手和班次,产能最大能达到40万辆."

董事长雷瑟夫在同一个场合透露,计划在中期时本地化生产的宝马车要占到三分之二.目前宝马在中国的销量,仍有一半来自进口.

"在高端市场里,就是比拼国产化产能.你只要国产化快,就能抢别人的饭碗.宝马是全球最强的豪车品牌之一,现在国产化产能上去了,销售渠道也在加强,可以抢占更多的份额."中国乘用车市场信息联席会副秘书长崔东树表示.

随着宝马公司加大布局中国力度,其与大众汽车旗下奥迪和德国戴姆勒公司旗下奔驰的争霸战正在升温.奥迪在中国的现有产能已达30万辆,正计划在广东佛山开办年产15-20万辆的新厂;奔驰在中国夥伴--北京汽车集团计划到2015年时,年产能达到30万辆 .

奥迪一直被视为中国战略最为成功的跨国豪华车制造商,本地化运作成熟,且有一汽这样的强势合作夥伴,多年来占据着销量冠军的地位,在中国豪华车市场占有率一度高达近70%.就在几年前,奥迪在中国的销量还超过了宝马和奔驰的销量之和.

不过,奥迪的领头羊地位已受到追赶者宝马和奔驰的严峻挑战.

本次宝马铁西新工厂除了专为中国市场设计研发的加长轴距3系车型外,还将生产宝马X1车型,以与奥迪Q3展开新一轮的竞争.作为三驾马车之一的奔驰则计划推出名为GLA的SUV车型,为的是与宝马X1和奥迪Q3角逐包括中国市场在内的全球紧凑型SUV市场。

去年,奥迪、宝马和奔驰在中国的销量分别为约31万、23.4万和近20万辆,後两者与奥迪的销量进一步缩小,雷克萨斯、沃尔沃、捷豹等十余个品牌分享了其 的份额.

"奥迪像40岁的中年人,按步就班,稳扎稳打;宝马像30出头的青年,意气风发,冲劲十足;而奔驰还是个20多岁的毛头小子,在中国的发展还缺少方向."一位跨国汽车厂商的中层管理人员如此评论三家豪车品牌的在华现状.

在欧美市场,豪华车的份额一般能占到乘用车市场约15%.在中国,这个比例目前仅为8%,中国豪华车市场的巨大潜力仍有待释放.

"中国的中产阶级和高收入人数不断提升,豪车需求不会减少.在中国不会,绝对不会."宝马CFO艾希纳说.

铁西工厂还是宝马带给中国地方政府的一份"厚礼".

辽宁省省长陈政高上周也在新厂开业典礼上现身.他当时说,省委省政府将会以超过以往的力度支持华晨宝马的发展,因为"在辽宁的中外合资企业中,华晨宝马销售额第一,纳税第一,发展速度第一."(完 )

--作者 李然;审校 黄运涛/曾祥进

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