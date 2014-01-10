中国2013年超越美国成为宝马最大市场

路透上海1月10日 - 2013年中国的宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)销量劲升20%，超越美国成为其最大市场。

宝马汽车公司周四在声明中称，该公司2013年在中国创纪录地售出390,713辆宝马和Mini汽车，同比增长19.7%，超过了13.9%的总体市场增速。该公司2013年在美国的销量增长8.1%至375,782万辆。

“我们达到了2013年的目标，但结果更加令人满意，我们各方面工作都可靠地支撑着销量增长，”宝马中国区执行长Karsten Engel在声明中称。

“这证明我们在中国的战略有效，今年还将继续坚持这一战略。”(完)

(编译 朱晓军；审校 田建华)

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