中国2013年超越美国成为宝马最大市场

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透上海1月10日 - 2013年中国的宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)销量劲升20%，超越美国成为其最大市场。
宝马汽车公司周四在声明中称，该公司2013年在中国创纪录地售出390,713辆宝马和Mini汽车，同比增长19.7%，超过了13.9%的总体市场增速。该公司2013年在美国的销量增长8.1%至375,782万辆。
“我们达到了2013年的目标，但结果更加令人满意，我们各方面工作都可靠地支撑着销量增长，”宝马中国区执行长Karsten Engel在声明中称。
“这证明我们在中国的战略有效，今年还将继续坚持这一战略。”(完)
(编译 朱晓军；审校 田建华)
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路透法兰克福4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。