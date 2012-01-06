宝马跃升美国豪华车市场最畅销品牌

周四发布的企业数据显示，宝马超越戴姆勒公司的梅赛德斯-奔驰，成为2011年美国豪华车市场的最畅销名牌。丰田公司的雷克萨斯因库存问题排名下滑。宝马2011年在美国市场销量同比增长13%，达到247,907辆。梅赛德斯-奔驰在美国市场销量也增加13%，达到245,231辆。路透