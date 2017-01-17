宝马高管称墨西哥新厂计划不变 无视特朗普警告

路透慕尼黑1月16日 - 德国宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)一名高管表示，尽管美国候任总统特朗普发出警告，将对该公司在墨西哥制造并出口美国的汽车课征边境税，宝马汽车2019年在墨西哥展开一座新车厂运营的计划仍维持不变。

特朗普接受周日刊出的德国画报采访时表示，宝马汽车应该在美国建造新的汽车制造厂，因为这样对公司会“好很多”。

但宝马汽车高管Peter Schwarzenbauer周一在慕尼黑一项会议中受访表示，公司将坚持原本计划，在2019年于墨西哥San Luis Potosi开始一座新厂的运作。

这座新厂将从2019年起开始打造宝马3系汽车，并销往全球市场。目前宝马在德国和中国建有宝马3系制造厂。(完)