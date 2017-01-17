宝马高管称墨西哥新厂计划不变 无视特朗普警告

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透慕尼黑1月16日 - 德国宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)一名高管表示，尽管美国候任总统特朗普发出警告，将对该公司在墨西哥制造并出口美国的汽车课征边境税，宝马汽车2019年在墨西哥展开一座新车厂运营的计划仍维持不变。
特朗普接受周日刊出的德国画报采访时表示，宝马汽车应该在美国建造新的汽车制造厂，因为这样对公司会“好很多”。
但宝马汽车高管Peter Schwarzenbauer周一在慕尼黑一项会议中受访表示，公司将坚持原本计划，在2019年于墨西哥San Luis Potosi开始一座新厂的运作。
这座新厂将从2019年起开始打造宝马3系汽车，并销往全球市场。目前宝马在德国和中国建有宝马3系制造厂。(完)
(编译 陈宗琦；审校 戴素萍)
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。