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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 12:55 BJT

欧洲个股：德国宝马汽车本周将公布在墨西哥的建厂计划--墨西哥官员

路透墨西哥城/慕尼黑6月30日 - 墨西哥一位政府官员表示，德国宝马汽车 本周将公布在墨西哥建设新厂的计划。该公司目前正寻求满足不断增长的高端车需求。

几天前，宝马汽车的德国竞争对手--戴姆勒刚刚宣布类似计划，成为又一家在墨西哥投资建厂的车企。

这位要求匿名的墨西哥官员称，宝马汽车对新厂的投资额可能至少达10亿欧元(13.6亿美元)，且将在墨西哥城北部的Hidalgo州或墨西哥中部的San Luis Potosi选址。

宝马汽车的一名发言人周一稍早称，将在7月3日“公布相关决定”。

该公司拒绝进一步置评。(完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
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