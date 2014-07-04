宝马汽车看好美国市场 将对墨西哥工厂投资10亿美元

路透墨西哥城7月3日 - 德国豪华汽车生产企业宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)周四披露10亿美元的墨西哥工厂投资计划。墨西哥具有工业基础日益增强，以及免关税进入美国市场的优势，而宝马汽车成为最新一家利用这些优势的大型车企。

宝马汽车概述了在墨西哥中部城市圣路易波托西兴建工厂，以降低对德国本土高成本工厂依赖度的计划。

该公司称，墨西哥工厂将在2019年开始组装汽车，初步员工人数为1,500人，年产能为15万辆。

“选址墨西哥对宝马汽车来说是理想的，”该公司负责生产的主管Harald Krueger在声明中称，“我们仍在执行‘依据市场情况生产’的策略。”

德国豪华汽车生产企业--宝马、奥迪(VOWG_p.DE)和奔驰

(平治/宾士,Mercedes-Benz)(DAIGn.DE)都在海外进行扩张，因国内工厂难以满足美国和亚洲对新车的强劲需求。

宝马汽车没有透露将生产哪款汽车，该公司发言人称，目前尚未作出决定。但出席仪式的几位墨西哥和欧洲官员表示，他们认为该墨西哥工厂将生产3系汽车。

“我偶尔听见他们在谈论3系，”墨西哥经济部长Ildefonso Guajardo在活动后对记者称，“但我没得到公司方面证实。”

Guajardo补充称，至少另外还有一项大规模汽车投资将在今夏宣布，但没有进一步说明。路透上月报导称，韩国起亚汽车(000270.KS)在墨西哥的一座新厂计划很快动工。

宝马汽车对墨西哥进行投资之际，正值德国国内进行工业成本检视之时；此次检视令德国一些工会担心他们的长期前景，因该公司正在降低对低迷的欧洲市场的依赖，尽管该市场仍占宝马汽车44%的营收比重。

该墨西哥工厂将增加宝马汽车对美国市场的押注；美国是与中国并驾齐驱的全球最大豪华车市场。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)

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