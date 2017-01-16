特朗普警告德国宝马 在墨西哥造车输美将课征35%边境税

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透柏林1月15日 - 美国候任总统特朗普发出警告，对于德国宝马汽车(BMW) (BMWG.DE)计划在墨西哥一座新厂制造并出口美国的汽车，将课征35%边境税。
特朗普是在接受德国画报采访时做出上述表示，该报在周日刊出特朗普的德文版评论摘要。
宝马一名发言人表示，宝马集团在San Luis Potosi的工厂将从2019年起开始制造宝马3系汽车，供应全球市场。目前宝马在德国和中国建有宝马3系制造厂。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张涛)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)