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时事要闻 | 2017年 1月 16日 星期一 08:20 BJT

特朗普警告德国宝马 在墨西哥造车输美将课征35%边境税

路透柏林1月15日 - 美国候任总统特朗普发出警告，对于德国宝马汽车(BMW) (BMWG.DE)计划在墨西哥一座新厂制造并出口美国的汽车，将课征35%边境税。

特朗普是在接受德国画报采访时做出上述表示，该报在周日刊出特朗普的德文版评论摘要。

宝马一名发言人表示，宝马集团在San Luis Potosi的工厂将从2019年起开始制造宝马3系汽车，供应全球市场。目前宝马在德国和中国建有宝马3系制造厂。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张涛)

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