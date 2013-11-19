宝马推出更为节能的第三代Mini

路透牛津11月18日(记者 Rhys Jones) -宝马周一推出了更为节能的第三代Mini汽车。全球最大的豪华车制造商宝马意在保持其在高端紧凑型汽车市场中的领头羊地位。

新一代Mini三门掀背车周一在英国牛津首发，当天恰逢Mini创始人AlexIssigonis诞辰107周年。新款Mini的起步价约为1.35万英镑(2.17万美元)。

宝马汽车董事PeterSchwarzenbauer表示：“这是一款拥有Mini外观的全新的汽车，但依然保留着卡丁车的驾驶感觉。”

他形容新款Mini“原创而顽皮”，称这款新车将吸引寻求刺激的年轻人以及Mini的老粉丝。前一代Mini于2007年推出。

新款Mini将基于UKL1这一全新的宝马驱动平台生产。本周晚些时候正式投产，并将在明年年初开始在英国销售。

第一代Mini在1959年一经推出就深受欢迎，自宝马2001年重振这一品牌以来，成为该公司的一个成功典范，其中去年销量达到逾28.5万辆。(完)

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。