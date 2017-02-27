德媒称宝马或将电动版Mini计划产地从英国改至德国

路透法兰克福2月26日 - 德国商报报道称，为应对英国计划退出欧盟单一市场，宝马汽车(BMW) (BMWG.DE)正考虑将其电动版Mini紧凑型轿车的计划生产地点从英国改至德国。

报道援引宝马汽车的消息人士称，宝马或将该车的生产改至其位于雷根斯堡和莱比锡的生产基地。报道还称，荷兰代工生产商Nedcar可能也是一个选项。

德国商报称，宝马计划下周开始与英国政府商谈，并称必须在今年下半年作出决定。

宝马计划在2019年推出电动版Mini轿车。

未能立即联系到宝马就此置评。(完)