德媒称宝马或将电动版Mini计划产地从英国改至德国

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透法兰克福2月26日 - 德国商报报道称，为应对英国计划退出欧盟单一市场，宝马汽车(BMW) (BMWG.DE)正考虑将其电动版Mini紧凑型轿车的计划生产地点从英国改至德国。
报道援引宝马汽车的消息人士称，宝马或将该车的生产改至其位于雷根斯堡和莱比锡的生产基地。报道还称，荷兰代工生产商Nedcar可能也是一个选项。
德国商报称，宝马计划下周开始与英国政府商谈，并称必须在今年下半年作出决定。
宝马计划在2019年推出电动版Mini轿车。
未能立即联系到宝马就此置评。(完)
(编译 王琛；审校 张涛)
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路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
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