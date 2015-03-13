隆鑫通用将代工生产宝马大排量摩托车 年产1.5万台

路透上海3月13日 - 继代工生产宝马(BMWG.DE)摩托车发动机后，中国大型摩托车生产企业隆鑫通用动力股份有限公司(603766.SS)周五公告称，已与宝马签署长期委托制造协议，隆鑫将代工生产宝马大排量摩托车整车，量产后预计年产能将达到1.5万台左右。

公告指出，根据协议，隆鑫通用根据宝马公司所提供的技术资料为其制造350cc大排量水冷踏板摩托车（包含整车和发动机）。该款全新开发的满足欧Ⅳ标准的大排量踏板摩托车主要用于城市休闲代步需求,针对宝马的全球市场进行销售(包含中国市场)。

为实现长期供货，隆鑫通用将投入1亿元人民币左右，按照目前国际先进的工艺制造水平进行生产能力和生产条件建设。

2013年10月，隆鑫通用与宝马摩托车签署代工大排量发动机的长期供货协议，根据宝马提供的资料，为宝马公司生产、供应水冷高科技摩托车发动机。隆鑫通用当时估计，量产后预计累计供货规模将达到30万台左右。

隆鑫通用周四收盘报16.25元，过去一个月累计上涨12.8%。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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