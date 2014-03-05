宝马汽车正考虑建造新工厂--执行长

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透日内瓦3月5日 - 宝马汽车(BMWG.DE)执行长Norbert Reithofer表示，该公司正在考虑建造一所新工厂以满足不断增长的高端车型需求。
“如果企业一直在成长，那么在某个时点，我们必须要修建一座新工厂。”Reithofer周二在日内瓦车展上表示。“我们正在考虑这个计划。”
Reithofer还表示，对今年将发布的i8混动跑车需求一直很高。
“我们可以造多少台，就卖掉多少台，这是经销商对我们说的。”Reithofer在提及美国市场时表示。
他还称今年迄今宝马品牌的交货量较2013年同期提高了9%，集团整体交货量增长6.5%。
“今年我们博得了一个开门红。”Reithofer说。(完)
(编译 洪曦; 审校)
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