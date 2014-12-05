宝马预计明年汽车销售将进一步增长

路透慕尼黑12月4日（记者 Irene Preisinger） - 虽然眼下欧洲核心市场经济增长迟滞，地缘政治风险持续，德国汽车品牌宝马(BMWG.DE)预计2015年其豪华车销售将延续今年的稳定涨势，实现进一步增长。

欧洲大部分地区企业活动不振，宝马在欧洲市场的销售占其总销售的四成以上。宝马预计对其3系、5系和X5等豪华车型的需求将推动顾客继续光顾其展厅。

“世界眼下遇到了一些波折，”宝马销售总监罗伯逊(Ian Robertson)告诉路透。“我们仍预计明年增长的机会将胜于下滑的风险。”他并指出，美国、中国和欧洲部分地区的需求仍在。

宝马坚持今年逾200万辆的汽车销售目标，但是上个月调低了预期，称今年销售增长“稳健”，此前则表示会“显著”增长。

宝马已经投资数以十亿美元计的巨资开发i系列电动车。

该公司将推动明年i3销量超两万，这是原定2014年的销量目标。受挪威、英国和美国加州市场的需求推动，今年前10个月，i3的总销售约为1.2万辆。

罗伯逊还暗示，宝马可能会逐渐减少核心高端品牌的同系车型，不过这并非眼下的目标。

宝马上月曾表示，计划未来将Mini品牌系列车型从七个减少到五个。面对市场竞争益发激烈，宝马希望提升该品牌的市场吸引力。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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