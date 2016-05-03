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国际财经 | 2016年 5月 3日 星期二 14:48 BJT

宝马汽车第一季营业利润略低于预期 受汇率因素影响

路透法兰克福5月3日 - 宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)第一季营业利润低于预期，受汇率因素影响，且产品周期进入平滞期抵销了豪华车创纪录的季度销售。

BMW息税前利润(EBIT)下滑2.5%至24.6亿欧元(28.4亿美元)，低于路透调查分析师预估的24.8亿欧元。

周二公布的业绩显示，BMW汽车部门EBIT利润率从上年同期的9.5%减至9.4%。

BMW已见在中国市场的销售动能放缓。(完)

(编译 张若琪 审校 于春红)

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