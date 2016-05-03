宝马汽车第一季营业利润略低于预期 受汇率因素影响

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透法兰克福5月3日 - 宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)第一季营业利润低于预期，受汇率因素影响，且产品周期进入平滞期抵销了豪华车创纪录的季度销售。
BMW息税前利润(EBIT)下滑2.5%至24.6亿欧元(28.4亿美元)，低于路透调查分析师预估的24.8亿欧元。
周二公布的业绩显示，BMW汽车部门EBIT利润率从上年同期的9.5%减至9.4%。
BMW已见在中国市场的销售动能放缓。(完)
(编译 张若琪 审校 于春红)
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。