宝马称新兴市场贸易保护主义抬头

2010年10月1日在巴黎拍到的一辆宝马汽车的车轮。 REUTERS/Jacky Naegelen

路透底特律1月9日电---德国宝马汽车(BMWG.DE)表示，新兴经济体正以牺牲进口为代价，促进本土产出，贸易保护主义有抬头趋势。

宝马集团销售主管Ian Robertson周一在底特律车展上称："在这些市场中，贸易保护主义正在抬头。"他指的是巴西、阿根廷、土耳其、俄罗斯和印度等市场。

Robertson说："(在新兴市场)雇佣一定数量当地工人就可以被归类为本土制造商的日子，已一去不复返了。过去我曾去过一些工厂，那里工人所做的仅是安装车轮。"

宝马是全球最大高端汽车制造商，该公司计划建立其首个位於拉丁美洲的汽车制造厂，当前正从两个备选地址中做抉择。

Robertson周一表示，宝马正努力在俄罗斯和印度等新兴市场，实现产能"递增式"扩张。

"眼下新兴市场各国政府的要求非常具体，比如，要求你焊接车身，给车身上涂料。这些条件旨在阻止你仅运输上好涂料的汽车框架，而举俄罗斯为例，我们仍从美国向俄罗斯运送这些上好涂料的汽车框架。"（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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