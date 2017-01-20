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国际财经 | 2017年 1月 20日 星期五 11:03 BJT

宝马高管称计划在采购方面扩大与戴姆勒合作--报道

路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒(DAIGn.DE)的合作。

“还没有完全决定，我们有定期会谈，而且正在讨论共同采购更多零部件，”样刊引述Duesmann说道。这篇采访将于周五刊出。

他未提供该计划的细节，也没说明希望借此节省多少成本。

Duesmann还表示，宝马还将改变采购政策，未来几年将购买更多软件，以适应电动汽车和自动驾驶的趋势。宝马还考虑选择其他电池供应商。

“我们正在与所有主要制造商进行谈判，为每一代款型做出决定，”他表示。

宝马目前使用三星的电池。(完)

(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)

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