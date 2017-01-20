宝马高管称计划在采购方面扩大与戴姆勒合作--报道

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒(DAIGn.DE)的合作。
“还没有完全决定，我们有定期会谈，而且正在讨论共同采购更多零部件，”样刊引述Duesmann说道。这篇采访将于周五刊出。
他未提供该计划的细节，也没说明希望借此节省多少成本。
Duesmann还表示，宝马还将改变采购政策，未来几年将购买更多软件，以适应电动汽车和自动驾驶的趋势。宝马还考虑选择其他电池供应商。
“我们正在与所有主要制造商进行谈判，为每一代款型做出决定，”他表示。
宝马目前使用三星的电池。(完)
(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。