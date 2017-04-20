宝马公布第一季税前获利跳升27% 中国合资企业利润增加

日本央行可允许通胀率超标来抵消财政支出--伯南克
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透法兰克福4月20日 - 德国豪华汽车制造商宝马(BMWG.DE)公布季度税前获利跳升27%，指称除了地图服务HERE的估值所带来正面效应之外，中国合资企业的获利也增加。
宝马3月止第一季税前获利为30.1亿欧元(32.4亿美元)，高于上年同期的23.7亿。宝马称周四提前公布主要的季度数据。
宝马重申财测数据，称全年集团税前获利将小幅增长，汽车事业的营业利润率将介于8-10%。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透东京5月24日 - 亚洲股市周三盘初微跌，澳元与离岸人民币下滑，因此前评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。
路透纽约5月23日 - 美国总统特朗普有关出售2.7亿桶美国原油储备的提议，可能产生意想不到的结果，实际上帮助石油输出国组织(OPEC)平衡全球油市。