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国际财经 | 2017年 4月 20日 星期四 18:39 BJT

宝马公布第一季税前获利跳升27% 中国合资企业利润增加

路透法兰克福4月20日 - 德国豪华汽车制造商宝马(BMWG.DE)公布季度税前获利跳升27%，指称除了地图服务HERE的估值所带来正面效应之外，中国合资企业的获利也增加。

宝马3月止第一季税前获利为30.1亿欧元(32.4亿美元)，高于上年同期的23.7亿。宝马称周四提前公布主要的季度数据。

宝马重申财测数据，称全年集团税前获利将小幅增长，汽车事业的营业利润率将介于8-10%。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)
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