宝马升级生产线 计划将中国工厂的年产能提高到45万辆

路透法兰克福5月19日 - 德国汽车制造商宝马(BMWG.DE)表示，一旦升级当地工厂的投资计划完成，宝马在中国的年产能将达到45万辆。

宝马在中国沈阳设有两个工厂，公司称在过去三年里已经投入10亿欧元改进生产线，以生产更新款的车型。

宝马称，位于沈阳大东的工厂目前生产长轴距的5系轿车，并且准备在宝马华晨的合资工厂生产X3越野车。

宝马除了在大东工厂升级设备，还在另一个位于铁西区的工厂生产长轴距的X1越野车、2系、长轴距3系、以及1系轿车。

宝马称，一个针对插电式混合动力汽车的电池装配中心也在建设当中，预计在今年晚些时候就可投产。

公司计划2017年在中国推出14款新型或改装升级的车款。（完）