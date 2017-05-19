宝马升级生产线 计划将中国工厂的年产能提高到45万辆

沪综指小幅收跌 明晟MSCI纳入A股决定前大盘走势平稳
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。
路透法兰克福5月19日 - 德国汽车制造商宝马(BMWG.DE)表示，一旦升级当地工厂的投资计划完成，宝马在中国的年产能将达到45万辆。
宝马在中国沈阳设有两个工厂，公司称在过去三年里已经投入10亿欧元改进生产线，以生产更新款的车型。
宝马称，位于沈阳大东的工厂目前生产长轴距的5系轿车，并且准备在宝马华晨的合资工厂生产X3越野车。
宝马除了在大东工厂升级设备，还在另一个位于铁西区的工厂生产长轴距的X1越野车、2系、长轴距3系、以及1系轿车。
宝马称，一个针对插电式混合动力汽车的电池装配中心也在建设当中，预计在今年晚些时候就可投产。
公司计划2017年在中国推出14款新型或改装升级的车款。（完）
(编译 高琦 审校 张荻)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。
路透北京6月20日 - 中国保监会副主席黄洪周二称，要推动资本监管改革，通过穿透、透明监管，严查虚假注资和增资，确保保险公司量力经营；进行风险处置改革，改革风险监测、预警和化解机制。
路透香港6月20日 - 明年将届90岁的环球综合企业--长江和记实业有限公司主席李嘉诚传出退休消息，长和发言人周二表示，李嘉诚＂健康十分良好＂，倘其决定退休将会作出正式公布。