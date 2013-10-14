宝马明年将在华召回逾2.5万辆汽车

香港证监会谴责证星国际期货并罚款300万港元 因打击洗钱缺失
路透香港4月12日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三公布，对证星国际期货予以谴责并罚款300万港元，因打击洗钱缺失。
路透北京10月12日 - 德国豪华轿车生产商宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)称，今年在中国市场的销量料将再创纪录高位；此外有关机构发布一份声明，称宝马2014年将在该市场召回超过25,000辆有缺陷的汽车。
中国国家质量监督检验检疫总局在声明中称，宝马汽车将从明年2月17日开始在中国市场召回25,254辆汽车，因助力制动系统存在缺陷，可能影响安全。
宝马汽车今年已经实施两次召回行动，共计召回22万辆汽车，以修理助力转向系统和尾灯灯座插头。
质监局称，明年召回的车辆中有4,083辆由华晨宝马汽车有限公司生产。该公司为宝马汽车和华晨汽车集团的合资企业。
其他将被召回的汽车包括125i、320i、328i、520i、528i、X1、X3和Z4车型。
宝马汽车在周六稍早表示，今年前九个月的中国市场销量增长逾20%，为中国市场销量再创纪录新高打下基础。
该公司1-9月在中国售出284,964辆BMW以及MINI汽车，较上年同期提高20.2%。
而同期中国汽车市场整体增长幅度为12.7%，宝马汽车的全球销量增幅仅为9%。(完)
(编译 徐文焰；审校 张涛)
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