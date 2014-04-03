宝马在华大规模召回 涉及多款车型

宝马称将在中国总计召回23.2万辆进口和国产宝马汽车，检查螺丝可能存在的缺陷，并称将决定是否有必要在其他市场继续召回。宝马发言人称，公司将检查六缸汽油发动机汽车某个部件的螺丝是否容易断裂，并可能导致漏油。召回涉及车辆包括1系、3系、5系和6系汽车，以及X1、X3、X5、X6和Z4汽车。图为车上的宝马logo。路透