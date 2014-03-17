宝马将在华召回汽车 因发动机螺栓存在问题

石药集团考虑分拆新诺威于国内上市 有关申请已获备案登记
路透香港4月18日 - 中国制药商--石药集团有限公司周二称，该公司考虑分拆新诺威于国内证券交易所上市，有关申请已获备案登记。
路透上海3月14日 -德国宝马汽车(BMWG.DE)周五称，将在中国召回汽车，数量不定，此前有消费者反映宝马汽车存在发动机螺栓故障问题。
宝马公司在新浪微博中表示，公司高度重视近期个别车辆凸轮轴螺栓问题的报告，并迅速展开了全面调查和评估。
该声明没有描述问题性质，也没有说明具体有多少辆汽车受到影响。
声明亦没有说明此次召回是仅限于中国，还是也可能影响到其它市场。
宝马在北京的发言人拒绝对此置评。
据中国国家质检总局网站，质检总局已收到宝马的召回申请，总局检验监管司表示，非常关注国内消费者反映的进口宝马发动机螺栓故障问题，相关技术机构已开展相关调查工作。(完)
(编译 白云; 审校 杜明霞)
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