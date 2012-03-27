宝马全球召回130万辆5系和6系汽车

路透法兰克福3月26日电---宝马(BMWG.DE)周一称，因汽车後备箱蓄电池线缆系统存在故障隐患，宝马在全球召回约130万辆汽车进行维修。

宝马声明中称，本次召回涉及2003年至2010年间制造的5系和6系车型。

声明称：“在极少情况下，车辆後备箱内的电池线缆没有正确安装，可能导致电气系统故障、汽车无法发动，有些情况下可能导致局部烧焦或火灾。”

但宝马称，并未接到因该故障造成事故或伤亡的报告。

宝马发言人称，迄今检查的宝马汽车中，只有不到1%的汽车存在上述问题，但并未接到因该故障导致起火的报告。

宝马称，将通知召回车辆的车主，免费维修需耗时30分钟到一个小时。（完）

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

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