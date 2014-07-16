版本:
中国
国际财经 | 2014年 7月 17日 星期四 07:44 BJT

宝马将召回160万辆轿车 以更换问题气囊

路透法兰克福7月16日 - 德国汽车制造商宝马(BMWG.DE)周三在一份声明中称，计划在全球召回约160万辆汽车，以更换乘客一侧的安全气囊，因气囊充气机存在破裂的隐患。

此次召回涉及1999年5月-2006年8月生产的宝马3系轿车。(完)

(编译 王洋; 审校 于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐