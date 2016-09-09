宝马在日本召回11万辆汽车 受高田气囊问题影响

路透东京9月9日 - 宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)周五在日本召回约11万辆汽车，因高田(7312.T)生产的气囊气体发生器存在潜在缺陷。

根据提交给日本交通省的文件，这家德国汽车制造商召回44款车型，包括116i和118i掀背车和320i轿车，以更换高田生产的乘客侧气囊。

受影响车型是2004-2012年之间生产的。(完)