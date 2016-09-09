宝马在日本召回11万辆汽车 受高田气囊问题影响

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透东京9月9日 - 宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)周五在日本召回约11万辆汽车，因高田(7312.T)生产的气囊气体发生器存在潜在缺陷。
根据提交给日本交通省的文件，这家德国汽车制造商召回44款车型，包括116i和118i掀背车和320i轿车，以更换高田生产的乘客侧气囊。
受影响车型是2004-2012年之间生产的。(完)
(编译 王颖；审校 王洋)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。