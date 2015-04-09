宝马在中国将召回部分进口X3汽车

中国国家质量监督检验检疫总局周三称，宝马将在中国大陆地区召回53,317辆进口X3汽车，因电动燃油泵的供电线束与燃油输送单元上的压力调节阀可能有干涉，特定情况下可能产生内部短路。此次召回涉及X3 xDrive 20i，X3 xDrive 28i与X3 xDrive35i汽车，生产日期为2011年10月1日至2013年12月1日。路透