宝马因高田气囊隐患将召回160万辆汽车（更新版）

路透底特律7月16日 - 德国车企宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)周三表示，将在全球召回约160万辆汽车，以更换高田(7312.T)生产的乘客一侧的前排气囊，因气囊打开时气体发生器可能破裂并伤及乘客。

此次召回涉及1999年5月-2006年8月生产的宝马3系轿车。

虽然宝马也参与了美国安全监管者要求的地区性召回，但该公司发言人Dave Buchko称，公司已决定全部召回可能受该问题影响的2000-2006年款车辆。美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)在6月要求进行地区性召回，涉及乘客一侧和驾驶员一侧的前排气囊问题。

去年由于同一问题，宝马在全球召回了24万辆汽车。不过，这与地区性召回存在重复。

“作为预防措施，我们现在认为应该全部召回，并且更换乘客一侧气囊，”Buchko称。

气囊由日本高田公司供货。过去五年，高田气囊问题已经造成逾1,200万辆汽车召回。

这次地区性召回还波及本田汽车(7267.T)、丰田汽车(7203.T)、日产汽车(7201.T)、马自达 (7261.T)、富士重工(7270.T)旗下的斯巴鲁(Subaru)、三菱汽车(7211.T)、福特汽车(F.N)和菲亚特-克莱斯勒的FIA.MI的克莱斯勒品牌。

斯巴鲁从一开始就决定全国范围内召回近9,000辆汽车。本田区域性召回计划所覆盖的州也超过美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的要求。本田表示，公司立场没有改变，并且在继续进行调查。

日产称尚未作出扩大召回范围的决定，并且他们仍在评估指定召回区域里受影响的汽车数量。三菱称情况尚无变化，仍在调查该事件。

马自达表示，工程师评测了召回车辆的气囊充气装置，公司将决定是否扩大召回范围。丰田的一位女发言人称，公司尚未扩大召回计划。

克莱斯勒的一位发言人称，公司仍在调查该事件，可能影响到在NHTSA指定四个区域内的约29.8万辆老款汽车。

福特称公司立场未变，正在与安全官员合作。福特此前曾表示，区域性召回将影响到58,669辆汽车。

NHTSA称他们已经获悉宝马扩大召回的决定，但他们的行动与NHTSA区域性召回要求不同。

宝马汽车并未发现任何与该问题相关的事故或伤害。先前召回的汽车也不属于此次召回计划范畴。

在宝马最近的这次召回行动中，有57.4万辆是在美国售出，45万辆在德国售出，18.9万辆在英国售出。去年，宝马因为该问题在美国召回4.2万辆汽车。（完）

(编译 朱晓军/高琦 审校 郑茵/艾茂林)

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