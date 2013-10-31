宝马全球召回约17.6万辆车

供应过剩今年无损黄金魅力 可能突破1400美元--行业报告
路透伦敦3月30日 - 咨询机构Metals Focus在周四公布的报告中称，尽管供应充裕，但较低的利率今年可能带动对黄金的新投资，金价或将涨至每盎司1,400美元以上。
路透底特律10月30日 -宝马汽车称，因动力制动系统可能存在问题，公司将在全球召回约17.6万辆四缸汽油驱动的2012款至2014款车型。
宝马美国发言人称，这些车型由于真空泵润滑不足，可能在刹车时失去助力。万一失去制动力，驾车者仍可以让汽车停下来，但需要更加用力地踩刹车板。
召回的车型都装备2.0升四缸涡轮增压汽油发动机，包括2012至2014年的320i、328i、320ixDrive和328i xDrive轿车，2014年的328i xDrive运动车型，2012和2013年的528i与528ixDrive轿车，2013和2014年的X1 sDrive28i与X1 xDrive28i，以及2012至2014年的X4sDrive28i。
宝马称，其中在美国召回76,191辆，中国召回约25,000辆，加拿大9,376辆，德国6,841辆，墨西哥2,738辆，余下的从其他国家召回。
宝马在欧洲销售的多是柴油驱动型汽车，并不在召回之列。
宝马将于11月通知美国的消费者，12月料做好维修准备，届时宝马将通知车主将车辆送往经销商处进行维修。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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