宝马CEO称人员流失不影响电动汽车研发项目

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透法兰克福5月3日 - 宝马(BMWG.DE)首席执行官克鲁格（Harald Krueger）称，宝马有足够的人手继续其 Project i 尖端电动汽车项目，尽管该项目的关键人员最近加入了一家中国电动汽车初创企业。
“一共有四人离开公司，他们并非都曾为Project i工作。”克鲁格在首季业绩电话会议上对分析师表示。
宝马正在研发一款敞篷版i8混合动力超级跑车，以及新一代自动驾驶电动汽车iNext。
“iNext的研发现在启动。我们有人手进行这项工作。”克鲁格说道。
今年早些时候，宝马工程副总裁、i8汽车项目负责人毕福康（Carsten Breitfeld）、i系动力总成经理德克·阿本德洛斯（Dirk Abendroth）以及i系产品管理副总裁亨里克·文德斯（Henrik Wenders）加入由腾讯控股支持的初创企业--和谐富腾互联网加智能电动汽车公司。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。