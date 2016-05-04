宝马CEO称人员流失不影响电动汽车研发项目

(本文由路透中文网编译提供)

路透法兰克福5月4日 - 宝马 首席执行官克鲁格（Harald Krueger）称，宝马有足够的人手继续其 Project i 尖端电动汽车项目，尽管该项目的关键人员最近加入了一家中国电动汽车初创企业。

“一共有四人离开公司，他们并非都曾为Project i工作。”克鲁格在首季业绩电话会议上对分析师表示。

宝马正在研发一款敞篷版i8混合动力超级跑车，以及新一代自动驾驶电动汽车iNext。

“iNext的研发现在启动。我们有人手进行这项工作。”克鲁格说道。

今年早些时候，宝马工程副总裁、i8汽车项目负责人毕福康（Carsten Breitfeld）、i系动力总成经理德克·阿本德洛斯（Dirk Abendroth）以及i系产品管理副总裁亨里克·文德斯（Henrik Wenders）加入由腾讯控股支持的初创企业--和谐富腾互联网加智能电动汽车公司。（完）