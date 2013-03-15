中国需求助宝马汽车业务获利超预期

路透法兰克福3月14日 - 宝马汽车(BMWG.DE)核心汽车业务第四季获利超预期，受益于中国需求大幅上升以及利润率增加。

宝马周四称，汽车业务扣除利息、所得税之前的利润上升三分之一至20.8亿欧元（27亿美元），受汽车销量增加提振，高于路透调查中分析师预估均值的17.6亿。

宝马计划分红提高约8%至每股2.50欧元，将整体获利的约三分之一回报给股东，不过略低于分析师预估。

宝马第四季汽车业务营运利润率上升到10.6%，同比和环比皆提高，也超过了分析师平均预估的9.2%。

宝马的汽车业务利润率同比上升约1.4个百分点，而奥迪(VOWG_p.DE)和梅赛德斯-奔驰(DAIGn.DE)则分别下滑1.3和3个百分点。

不过宝马股价并未受到提振，反而下跌了1.1%，与汽车行业指数.SXAP走势一致。

宝马并未提供获利预估，下周将举行年度记者会。梅赛德斯-奔驰和奥迪都预计今年获利下滑，因欧洲经济衰退。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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