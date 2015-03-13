去年四季度宝马汽车业务利润率触及近五年低位

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透苏黎世3月12日（记者 Edward Taylor） - 宝马(BMWG.DE)周四发布的初步业绩报告显示，2014年四季度该公司汽车业务的利润率降至近五年来的最低水平。该消息导致宝马股价下跌逾2%。
宝马在周四监事会会议后发布了一些初步数据，并将于3月18日发布详细业绩报告。
初步数据显示，2014年该公司息税前利润（EBIT）增长14%至91亿欧元（97亿美元），超过路透一项调查的平均预测值89.6亿欧元。
去年宝马集团EBIT增长归功于同期轿车交货量创纪录。但分析人士称，去年四季度宝马汽车汽车业务部门的营业利润率低于预期。
他们称，去年四季度宝马汽车业务部门的息税前利润率从上年同期的9.2%降至8.2%。
宝马称，去年全年汽车业务部门利润率为9.6%，处于目标区间8-10%的上端。
“去年四季度宝马汽车业务部门利润率只有8.2%，为该公司摆脱2010年一季度危机以来的最低水平，这是近年来首次出现这种情况，令人惊讶，”Exane BNP Paribas分析师皮尔森（Stuart Pearson）称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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