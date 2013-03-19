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货币新闻 | 2013年 3月 19日 星期二 17:39 BJT

欧洲个股：宝马预计2013年税前获利将大致持平，汽车部门自由现金流料同比下降

路透慕尼黑3月19日 - 德国宝马 预计2013年税前利润将基本持平，集团汽车销量料可录得单位数的百分比增长。

“由于新技术带来的高支出，加之生产网络的投资，我们预计今年集团税前获利将和2012年相近，”执行长Norbert Reithofer表示。

2012年，宝马公布税前获利为78.2亿欧元（101.3亿美元）。

该公司亦表示，预计2013年核心汽车业务的自由现金流将从2012年的38.1亿欧元降至30亿欧元以下。未计利息与税项之利润率(EBIT)将从10.9%下降到8-10%。(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
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