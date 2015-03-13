去年四季度宝马汽车业务利润率触及近五年低位

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Edward Taylor
路透苏黎世3月12日 - 宝马 周四发布的初步业绩报告显示，2014年四季度该公司汽车业务的利润率降至近五年来的最低水平。该消息导致宝马股价下跌逾2%。
宝马在周四监事会会议后发布了一些初步数据，并将于3月18日发布详细业绩报告。
初步数据显示，2014年该公司息税前利润（EBIT）增长14%至91亿欧元（97亿美元），超过路透一项调查的平均预测值89.6亿欧元。
去年宝马集团EBIT增长归功于同期轿车交货量创纪录。但分析人士称，去年四季度宝马汽车汽车业务部门的营业利润率低于预期。
他们称，去年四季度宝马汽车业务部门的息税前利润率从上年同期的9.2%降至8.2%。
宝马称，去年全年汽车业务部门利润率为9.6%，处于目标区间8-10%的上端。
“去年四季度宝马汽车业务部门利润率只有8.2%，为该公司摆脱2010年一季度危机以来的最低水平，这是近年来首次出现这种情况，令人惊讶，”Exane BNP Paribas分析师皮尔森（Stuart Pearson）称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-