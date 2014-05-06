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货币新闻 | 2014年 5月 6日 星期二 14:08 BJT

欧股业绩：宝马重申2014年目标，汽车销售强劲提振营业利润增长2.6%

路透法兰克福5月6日 - 德国豪华汽车制造商--宝马汽车(BMW) 重申2014年雄心勃勃的目标，并公布第一季营业利润增长2.6%，符合预估，受助于宝马汽车销售增长12.1%。

宝马汽车部门第一季息税前利润率(EBIT)为9.5%，高于梅赛德斯-奔驰的7%，但不及奥迪的10.1%。

宝马重申计划2014年大幅提高汽车销量至200万辆甚至更多，2013年总计售出196万辆Mini、Rolls Royce和宝马汽车。

该公司还计划将2014年税前利润提高至多10%。(完) (编译 许娜；审校 艾茂林)
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