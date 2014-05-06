欧股业绩：宝马重申2014年目标，汽车销售强劲提振营业利润增长2.6%

美股盘后：高通公布季度业绩后股价上扬1%
路透4月19日 - 芯片制造商高通周三在美股盘后公布季度业绩及财测后，股价上扬1%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透法兰克福5月6日 - 德国豪华汽车制造商--宝马汽车(BMW) 重申2014年雄心勃勃的目标，并公布第一季营业利润增长2.6%，符合预估，受助于宝马汽车销售增长12.1%。
宝马汽车部门第一季息税前利润率(EBIT)为9.5%，高于梅赛德斯-奔驰的7%，但不及奥迪的10.1%。
宝马重申计划2014年大幅提高汽车销量至200万辆甚至更多，2013年总计售出196万辆Mini、Rolls Royce和宝马汽车。
该公司还计划将2014年税前利润提高至多10%。(完) (编译 许娜；审校 艾茂林)
路透4月19日 - 芯片制造商高通周三在美股盘后公布季度业绩及财测后，股价上扬1%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。