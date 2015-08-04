欧洲个股：宝马第二季息税前利润降3%，中国等因素致使获利动能放缓

* 宝马第二季息税前利润下降3%至25.2亿欧元，符合预期

* 获利增长将受抑，因中国销售放缓、竞争激烈且成本增加

* 股价盘初下跌2.5%

路透法兰克福8月4日 - 德国宝马汽车(BMW) 第二季营业利润下降3%，因中国销售放缓，促使该公司警告称获利增长将放缓，尽管其仍预计全年营收和税前利润将创纪录新高。

“汽车市场的竞争激烈、人力成本增加、保障企业未来生存能力的先行支出持续高企、中国市场正常化的相关挑战等等，可能会遏制预估期间的获利增长，”宝马周二发表声明称。

该公司在中国的销售正在放缓。5月，宝马和Mini品牌在中国的汽车销量下降4.2%，为10年来首次下滑，并在6月继续下降0.1%。

宝马息税前利润(EBIT)下降3%至25.2亿欧元，完全符合路透调查中的平均预期。

宝马汽车部门销售回报率降至8.4%，低于上年同期的11.7%，且低于竞争对手梅赛德斯-奔驰的10.7%和奥迪的9.9%。