欧洲个股：宝马第二季息税前利润降3%，中国等因素致使获利动能放缓

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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* 宝马第二季息税前利润下降3%至25.2亿欧元，符合预期
* 获利增长将受抑，因中国销售放缓、竞争激烈且成本增加
* 股价盘初下跌2.5%
路透法兰克福8月4日 - 德国宝马汽车(BMW) 第二季营业利润下降3%，因中国销售放缓，促使该公司警告称获利增长将放缓，尽管其仍预计全年营收和税前利润将创纪录新高。
“汽车市场的竞争激烈、人力成本增加、保障企业未来生存能力的先行支出持续高企、中国市场正常化的相关挑战等等，可能会遏制预估期间的获利增长，”宝马周二发表声明称。
该公司在中国的销售正在放缓。5月，宝马和Mini品牌在中国的汽车销量下降4.2%，为10年来首次下滑，并在6月继续下降0.1%。
宝马息税前利润(EBIT)下降3%至25.2亿欧元，完全符合路透调查中的平均预期。
宝马汽车部门销售回报率降至8.4%，低于上年同期的11.7%，且低于竞争对手梅赛德斯-奔驰的10.7%和奥迪的9.9%。
宝马股价盘初下跌约2.5%。(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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