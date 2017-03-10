宝马集团2月汽车销量增长3.1% 得益于新款5系车型畅销

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透法兰克福3月10日 - 德国宝马汽车(BMWG.DE)称，集团2月汽车销量增长3.1%。
“2月对我们来说很重要，因为有新的宝马5系汽车上市。这款旗舰车型的初始销量很强劲，我们相信这款车尤其将在今年余下时间继续保持销售动能增长的势头，”销售总监Ian Robertson周五在声明中称。(完)
(编译 艾茂林; 审校 白云)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。