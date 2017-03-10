宝马集团2月汽车销量增长3.1% 得益于新款5系车型畅销

路透法兰克福3月10日 - 德国宝马汽车(BMWG.DE)称，集团2月汽车销量增长3.1%。

“2月对我们来说很重要，因为有新的宝马5系汽车上市。这款旗舰车型的初始销量很强劲，我们相信这款车尤其将在今年余下时间继续保持销售动能增长的势头，”销售总监Ian Robertson周五在声明中称。(完)