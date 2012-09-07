宝马8月汽车销量增长9.7% 中国市场增长逾37%

英国2月房价涨幅超过预期 但全年或仍面临压力--Nationwide
路透伦敦3月1日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，2月英国房价涨幅超过预期；1月涨势为逾一年以来最弱。不过对于英国退欧的担心，或在2017年对英国房地产市场构成压力。
路透法兰克福9月7日电---德国高端汽车制造商宝马(BMWG.DE)表示，得益於中国的巨大需求，该公司8月份的整体销量增长9.7%，达到121,615辆，同比增加逾三成。
宝马周五表示，今年前八个月，该公司旗下的宝马、Mini和劳斯莱斯品牌的汽车销量增加7.9%，达到116万辆。
宝马8月在中国大陆的销量增加37.5%，达到25,377辆。
公司称，销量增加主要受宝马1系、3系及紧凑型SUV的推动。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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