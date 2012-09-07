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国际财经 | 2012年 9月 7日 星期五 18:26 BJT

宝马8月汽车销量增长9.7% 中国市场增长逾37%

路透法兰克福9月7日电---德国高端汽车制造商宝马(BMWG.DE)表示，得益於中国的巨大需求，该公司8月份的整体销量增长9.7%，达到121,615辆，同比增加逾三成。

宝马周五表示，今年前八个月，该公司旗下的宝马、Mini和劳斯莱斯品牌的汽车销量增加7.9%，达到116万辆。

宝马8月在中国大陆的销量增加37.5%，达到25,377辆。

公司称，销量增加主要受宝马1系、3系及紧凑型SUV的推动。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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