宝马集团3月旗下品牌汽车销量创下逾24万辆的纪录新高

路透法兰克福4月12日 - 宝马集团(BMWG.DE)表示，旗下宝马、MINI和劳斯莱斯品牌汽车3月总销量达到240,659辆，达到公司百年来最高月度销量。

宝马周二在一份声明中称，主要得益于紧凑型轿车的需求，旗下宝马品牌乘用车月度销量增长2.9%。

“2016年3月对宝马集团来说是创下了最佳的单月销量，”宝马董事会成员Ian Robertson说。他负责公司的销售和市场部门。

“全球范围来看，我坚信这种积极的趋势将贯穿全年，”他说。

3月宝马品牌汽车的销量达到了201,352辆。

当月MINI则创下了品牌史上最大月度销量，总计销售了39,061辆，较上年同期跳升6.6%。(完)