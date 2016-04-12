宝马集团3月旗下品牌汽车销量创下逾24万辆的纪录新高

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透法兰克福4月12日 - 宝马集团(BMWG.DE)表示，旗下宝马、MINI和劳斯莱斯品牌汽车3月总销量达到240,659辆，达到公司百年来最高月度销量。
宝马周二在一份声明中称，主要得益于紧凑型轿车的需求，旗下宝马品牌乘用车月度销量增长2.9%。
“2016年3月对宝马集团来说是创下了最佳的单月销量，”宝马董事会成员Ian Robertson说。他负责公司的销售和市场部门。
“全球范围来看，我坚信这种积极的趋势将贯穿全年，”他说。
3月宝马品牌汽车的销量达到了201,352辆。
当月MINI则创下了品牌史上最大月度销量，总计销售了39,061辆，较上年同期跳升6.6%。(完)
(编译 王洋; 审校 张明钧)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。