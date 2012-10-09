宝马9月销量增长两位数 拉大与奥迪的差距

9月28日在巴黎拍到的宝马新型BMW 650i车型的轮毂。 REUTERS/Christian Hartmann

路透法兰克福10月9日电---受益於中国市场的蓬勃发展，宝马(BMWG.DE)旗舰品牌宝马系列轿车9月全球销量上升逾14%，帮助宝马略微拉大了与竞争对手奥迪(VOWG_p.DE)的距离。

“我们预计四季度全球销量进一步良性增长。”宝马销售总监Ian Robertson周二发表声明称，并表示宝马“有望”创造新的全年销售记录。

前九个月，宝马系列轿车销量增加8.6%至111万辆，比奥迪同期的销量高出约12,500辆。

9月宝马旗下各品牌汽车的总销量上升11.6%至177,716辆，1-9月总销量增长8.3%至134万辆。

Robertson近期在巴黎曾对记者表示，9月宝马的销量增速将是两位数。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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