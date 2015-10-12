宝马9月汽车销量增长7.8% 今年有望创销售纪录

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透柏林10月12日 - 宝马集团(BMWG.DE)周一表示，公司9月的汽车销量创下月度新高，归功于欧洲市场的强劲成长，鉴于此，宝马2015年料将实现年销售纪录。
宝马称，9月汽车销量增长7.8%至215,413辆。今年1-9月在欧洲市场的汽车销量增长10.3%，帮助抵消了中国市场增长下滑的影响。头九个月在中国的销售增长2%。
“展望第四季，新款宝马7系和X1车将在10月底面市，预计在美国Spartanburg的产能扩大后，可以近乎满足市场对更大型的宝马X车系的高需求，因此我们有望在2015年再创销售纪录。”宝马的销售和营销总监Ian Robertson表示。（完）
(编译 高琦 审校 王丽鑫)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。